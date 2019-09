Schnapsbrennerei wird eingeweiht

Pfarrer Matthias Steffel wird am Samstag, 14. September, die modernste Schnapsbrennerei Deutschlands bei der Kreuzberg-Quelle in Willersdorf einweihen. Neueste technologische Alkoholabtrennungsverfahren und Alkoholmessung kommen zum Einsatz. Pfarrer Steffel gibt den Startschuss zum Einweihungsbrand um 14.30 Uhr. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt mit Kaffee und Kuchen sowie mit Gegrilltem. Der Ertrag geht an den Kindergarten in Willersdorf. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg sowie eine Torwand zur Verfügung. red