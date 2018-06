Schnappschuss

Verdammt stolz sind in diesen aufregenden WM-Tagen die Einberger auf ihren bekanntesten Bürger . Die "Rothosen" - unter diesem Namen gehen die Fußballer des VfB Einberg seit vielen Jahren in der Kreisliga auf Torejagd - haben sogar ein überdimensionales Plakat von Fußball-Profi Marius Wolf am Ortseingang (von Waldsachsen kommend) aufgestellt. "Einberg grüsst seinen Pokalhelden Marius Wolf" steht mit großen Buchstaben darauf. Links daneben reckt der 23-jährige Mittelfeldspieler den DFB-Pokal in die Höhe. Der in Coburg geborene und beim VfB Einberg in der Jugend spielende Profi gewann mit Eintracht Frankfurt den Pokal. Im Finale gewannen die Hessen mit 3:1. Danach wechselte Wolf, der auch schon für den TSV 1860 München und Hannover 96 kickte, für eine Ablösesummer von fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund . Sein Marktwert beträgt derzeit sogar das Doppelte, also zehn Millionen Euro. Sicher mit Abstand der teuerste Wolf aus Einberg... Foto: Christoph Böger