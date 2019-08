Schnäppchenjagd und Schlangestehen

Seinem Ruf als "Fest der kulinarischen Genüsse" wurde das Dorffest in Neuensee auch bei seiner 28. Auflage vollauf gerecht. Hinzu kam ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein und eine ausgezeichnete musikalische Unterhaltung.

Da nahmen viele Gäste gerne die langen Schlangen bei der Essensausgabe in Kauf, vor allem in den Stoßzeiten zur Mittagszeit und zum Abendessen. Das zeigte sich schon beim Festauftakt mit dem Bieranstich durch die Schirmherrin und Gemeinderätin Judith May.

Deutlich wurde aber auch, wie sehr der Besuch eines solchen Festes vom Wetter abhängig ist. Vor allem am Samstag, als doch der eine oder andere Regenschauer zu befürchten war, zogen es viele Gäste vor, sich gleich einen Platz im Bierzelt zu sichern, während man an den Tischen im Freien problemlos einen Sitzplatz bekam.

Vereine packen gemeinsam an

Ein ganz anderes Bild bot der Dorffestsonntag. Unter einem blau-weißen Himmel hatte die Nachfrage nochmals kräftig zugenommen. So kennt man das Fest seit vielen Jahren als Event, bei dem die Dorfvereine kräftig zupacken, um unter der Regie von Andreas Scheumann den Gästen ein Fest zu bieten, das im Landkreis seinesgleichen sucht.

Lange Schlangen bildeten sich erwartungsgemäß immer wieder vor dem gigantischen Barbecue Mammut Smoker. Gegenüber hatte sich der Gastronomiebetrieb "Goldenes Eichhorn" aus Weidhausen auf leckere Braten von Schwein, Rind und Geflügel spezialisiert. Dazu gab's die beliebten grünen Klöß', für die sich wegen einer Reportage auch das Bayerische Fernsehen interessierte.

Langos bei der Lisl

Fischliebhaber durften sich auf Fisch- und Lachsbrötchen und die beliebten Calamari bei der Soldatenkameradschaft freuen, und die Lisel lockte mit den unterschiedlichsten Langos-Spezialitäten. Original Südtiroler Speck und Almkäse aus Heublumenmilch bot der Weinstadel an. Zum Nachtisch konnte man sich in der Cafeteria gern ein großes Stück Torte oder Kuchen gönnen und an der Süßen Ecke konnte man sich mit Eis, Waffeln und Eiscafe verwöhnen lassen.

Schnäppchensammler kamen beim reichlich ausgestatteten Flohmarkt auf ihre Kosten.

Für die ausgezeichnete musikalische Unterhaltung gab es viel Applaus. Fabi, der Leadsänger der Band "Dochrinna", brachte mit dem "Fliegerlied" nicht nur die Kids vor der Bühne in Hochstimmung. Nach dem Gottesdienst am Sonntag spielte die Schwürbitzer Blaskapelle mit mitreißenden Medleys von den Beatles und anderen Krachern auf und am Sonntagabend sorgten die Drei von "Two Wings" für beste Stimmung zum Festausklang.

Ein eigenes Programm gab es für die Kinder. Auf der Hüpfburg des Landkreises konnten sie sich austoben, und im Stundentakt waren sie im Pfarrsaal zum Kasperltheater eingeladen. Birgit Kirster und Helmut Kober hatten dazu eigens zwei Stücke mit einem hohen pädagogischen Ansatz geschrieben. Da mutierte sogar der "böse Wolf" zum Lebensretter, vielleicht auch deshalb, weil die Großmutter ihre Brille vergessen hatte.

Auch ein Stück für die Erwachsenen gab es: Großmutter und die Ü80-Party. Dass dabei Geschichten aus der Region eine Rolle spielten, war wohl kein Zufall. kag