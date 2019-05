Schnäppchen-Jäger können zuschlagen

In Verwahrung der Stadt Lichtenfels befinden sich zurzeit nachstehende Gegenstände: Etwa 45 verschiedene Fahrräder, verschiedene Rucksäcke, Kindersportbeutel, Kinderhandtaschen, diverse Brillen und Sonnenbrillen, verschiedene Uhren für Damen, Herren und Kinder, mehrere Schmuckteile, Jacken, Pullover, T-Shirts, Mützen und Handschuhe, Schildmützen, Sport- und Badeschuhe, Kinderbekleidung, Regenschirme, sowie Badebekleidung, Handtücher, Schwimmhilfen und Badespielsachen aus dem Merania-Hallenbad. Der Versteigerungstermin findet am Mittwoch, 5. Juni, statt. Beginn ist um 13 Uhr am Rathausvorplatz. red