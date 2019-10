Schnabel muss Konzert absagen

Das Textilmuseum Helmbrechts teilt mit, dass die Saxofonistin Anna-Lena Schnabel erkrankt ist und ihr am Freitag, 1. November, im Rahmen der Kulturwelten geplantes Konzert absagen musste. Der Auftritt ihres Quartetts wird voraussichtlich im Herbst 2020 nachgeholt, die Eintrittskarten für dieses Jahr behalten jedoch nicht ihre Gültigkeit. Es bestehen drei Möglichkeiten der Eintrittsgelderstattung: vor einem Besuch der Kulturwelten in den nächsten Wochen an der Abendkasse, im Museum oder per Rücküberweisung. red