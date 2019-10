Schmuckstücke der Natur

Das FFH-Gebiet "Naturschutzgebiet Sodenberg-Gans" ist Teil des europäischen Netzes Natura 2000. Das Gebiet beheimatet Arten wie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Lebensräume wie die Magere Flachland-Mähwiese, die mittlerweile nur noch selten vorkommen.

Die Naturschutzverwaltung erarbeitet seit Frühjahr 2017 einen Managementplan für dieses Gebiet. Auf der Grundlage von Kartierungen, die mittlerweile abgeschlossen sind, werden Maßnahmen vorgeschlagen, die einen günstigen Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume sichern bzw. wiederherstellen sollen. Die im Managementplan festgelegten Ziele und Maßnahmen dienen als Grundlage für weiteres staatliches Handeln. Auf diese Weise soll die wertvolle Natur Unterfrankens auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben.

Um alle Beteiligten in die Planungen einzubeziehen, werden an einem Runden Tisch die Ergebnisse der Kartierung vorgestellt und die geplanten Erhaltungsmaßnahmen miteinander besprochen, heißt es in einer Mitteilung der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Unterfranken. Diese lädt alle Interessierten zu einem Runden Tisch ein, und zwar am Mittwoch, 6. November. Beginn ist um 15 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Bad Kissingen. ruf