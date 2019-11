Schmuckstück steht im Haus der Bayerischen Geschichte

Schloss Weissenstein in Pommersfelden ist nicht nur eines der besterhaltenen Schlösser Europas auch die Sammlungen sind einzigartig. Der Bauherr Kurfürst Lothar Franz von Schönborn war nämlich nicht nur vom "Bauwurm" befallen, sondern ebenso von einer außergewöhnlichen Sammelleidenschaft. So legte er den Grundstein für eine der größten privaten Gemäldesammlungen Alter Meister in Deutschland, sammelte Silber, Münzen, Bücher und viele andere Kuriositäten.

Den hohen Wert dieser Gegenstände bestätigen internationale Anfragen zur Ausleihe auf verschiedenen Ausstellungen. Derzeit steht der Privatsekretär des Kurfürsten, gefertigt nach der Boulle-Technik von seinem Haus- und Hofschreiner Ferdinand Plitzner, in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte in der Ausstellung "100 Schätze aus 1000 Jahren". Nach dem Tod von Ferdinand Plitzner vollendet Johann Matouche das Meisterwerk barocker Schreinerkunst. Die Ausstellung dauert noch bis zum 8. März. red