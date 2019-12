Erlangen vor 16 Stunden

Fahndung

Schmuck und Geld erbeutet

Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in der Isarstraße in Erlangen eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei zwischen 11 und 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Erdgesc...