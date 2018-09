Schmöe liest aus "Geisterflug"

Die Autorin Friedrike Schmöe liest am Freitag in Coburg. In der Buchhandlung Ludwig im Bahnhof stellt sie ihren Kriminalroman "Geisterflug" vor. Friederike Schmöe, geboren und aufgewachsen in Coburg, wurde früh zum Bücherfan. In ihrer Schreibwerkstatt in Bamberg verfasst sie seit 2000 Kriminalromane und Kurzgeschichten. Sie gibt Kreativitätskurse und veranstaltet Literaturevents, auf denen sie in Begleitung von Musikern aus ihren Werken liest. Tickets kosten im Vorverkauf sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro (ermäßigt: vier Euro). Beginn: 19 Uhr. red