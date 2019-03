Schmitt und Zöttlein entscheiden das Derby

Die SG Reckendorf gewinnt das Nachbarschaftsduell der Kreisklasse Itzgrund beim FC Rentweinsdorf. FC Rentweinsdorf - SG Reckendorf/Gerach 1:2

Vollauf verdient entschieden die Gäste dieses Derby für sich. Sie zeigten sowohl spielerisch als auch kämpferisch die stärkere Leistung. Bei den Hausherren lief wenig zusammen, es fehlte die Entschlossenheit im Spiel nach vorne.

Zur Pause lagen die Gäste durch einen Treffer von Dominik Schmitt (39.) mit 1:0 vorne und bauten diese Führung zwanzig Minuten vor dem Abpfiff durch Felix Zöttlein aus. Zwar gelang Sebastian Derra drei Minuten später der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht. In der Schlussminute sah der Reckendorfer Marcel Hofmann Rot. DJK Priegendorf - Post-SV Bamberg 0:4

Die Gastgeber konnten nicht an die starken Vorstellungen der vergangenen Spieltage anknüpfen, zumal sich mit den Gästen ein spielstarker Gegner vorstellte, der viel Power nach vorne entwickelte und bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte: David Porzner und zwei Mal Jan Kasseckert brachten die Bamberger in Führung. Zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Sebastian Kräml auf 4:0. Danach ließen es die Bamberger etwas langsamer laufen, ohne das ihr Erfolg in Gefahr geriet. Der DJK fehlte ein Vollstrecker.

FC Baunach - Wacker Bamberg 1:1

Es war ein etwas glücklicher, jedoch keinesfalls unverdienter Punkt für die Gastgeber. Nach torloser erster Hälfte gingen die Bamberger durch Tiffon Azoage nach gut einer Stunde in Führung, die Jan Rottmann mit einem sehenswerten Freistoßtor zehn Minuten später egalisierte. In der Schlussphase hatte Baunach alle Hände voll tun, um die Niederlage zu verhindern, zumal Wacker noch einmal mächtig Dampf machte.

SpVgg Lauter - SC 08 Bamberg 8:0

Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle jederzeit gerecht und hätte bei besserer Chancenauswertung auch leicht zweistellig siegen können. Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Gästehälfte ab und es rollte Angriff um Angriff auf das Nullachter-Gehäuse. Daniel Stürmer traf drei Mal für die Hausherren, Jonas Cron und Christoph Schmitt steuerten zwei Treffer bei, Niklas Thomas durfte ein Mal jubeln. di