Schmitt siegt bei Sprintcup

Beim Sprintcup in Fürth war die LG Bamberg mit einigen Leichtathleten vertreten, die die Veranstaltung für einen Zwischentest ihres Trainingszustandes nutzen wollten. Besonders herausragend war die Leistung von Fabius Schmitt (U14) im Sprint-Zweikampf. Er stellte sich der älteren Konkurrenz und bot sogar Startern mit einem Altersvorsprung von bis zu zwei Jahren die Stirn. Schmitt siegte nicht nur im Sprint-Zweikampf der U16 (30 Meter fliegend: 3,17 Sekunden, 60 Meter: 7,45 Sekunden), sondern stellte mit seiner 60-Meter-Sprintleistung auch einen neuen bayerischen Rekord in seiner Altersklasse auf.

Sara Weichert (Frauen) ging über die 600-Meter-Distanz an den Start und steigerte ihre persönliche Bestleistung auf 1:40,19 Minuten, was Platz 3 einbrachte. Weitere Platzierungen über 1500 Meter gingen an Christopher Nowak (Sechster bei den Männern in 2:47,65 Minuten) und Simon Ochmann (Dritter in der U20 in 2:54,29). NB