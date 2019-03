Schmitt: Nie Kandidatur beabsichtigt

Stadträtin Marina Schmitt (SPD) hat jetzt in einer Pressemitteilung erklärt, dass sie nicht bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr für die SPD in Kronach als Bürgermeisterkandidatin antreten wird, wie dies in den letzten Tagen und Wochen mehrfach veröffentlicht worden sei. Schmitt, die auch stellvertretende Vorsitzendes des SPD-Stadtverbandes Kronach ist, stellt dazu richtig: "Es handelt sich lediglich um ein Gerücht, das jeder Grundlage entbehrt. Ich habe nicht vor - und hatte dies auch zu keiner Zeit vor - , für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Wenn ich das gewollt oder angestrebt hätte, hätte ich mich bereits bei der letzten Kommunalwahl für dieses Amt beworben."

Derzeit, so Marina Schmitt, fänden Vorgespräche statt, um einen geeigneten Bürgermeisterkandidaten bzw. eine -kandidatin zu finden. Zu gegebener Zeit würden der SPD-Stadtverband Kronach und sein Vorsitzender Ralf Völkl die Öffentlichkeit darüber informieren. red