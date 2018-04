Schmierfinken in Sand unterwegs

Mit einem Schriftzug in blauer Farbe wurde die Fassade der Schule am Kirchplatz zwischen dem 21. März und dem 5. April beschmiert. Ebenso wurden ein Verteilerkasten Am Sportfeld und ein weiterer in der Oberen Länge mit gelber Farbe besprüht. Der Sachschaden an der Fassade der Schule und an den beiden Verteilerkästen beträgt ungefähr 200 Euro.