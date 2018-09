Schmierfinken im nördlichen Landkreis

Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro haben unbekannte Täter hinterlassen, die am Wochenende durch den nördlichen Landkreis Forchheim zogen und Graffitis an zahlreichen Stellen hinterließen. Unter anderem wurden die Schriftzüge "FCN", "UN 94", "A.C.A.B" und "SEK, FOS" verwendet.

In Gasseldorf

In Unterleinleiter wurde das Bushäuschen in der Hauptstraße sowie ein Verteilerkasten in der Straße Am Dürrbach mit schwarzer Farbe besprüht. In Gasseldorf erhielten ein Trafohäuschen sowie eine Sitzgelegenheit in der Leinleiterstraße mit schwarzer, roter und weißer Farbe unter anderem mit Beleidigungen "Verzierungen".

Am Gymnasium

Auch beim Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt bemalten die Täter eine Wand und ein Fenster mit schwarzer Sprühfarbe und in Niedermirsberg einen Stromverteilerkasten. Wie bereits durch die Polizei Bamberg-Land berichtet worden war, waren die Schmierfinken auch in Heiligenstadt unterwegs. Dort besprühten und beschmierten sie einen Toilettenwagen, ein Bushäuschen und eine Mauer. In Traindorf wurde das alte Feuerwehrhaus beschädigt.

Der Polizeiinspektion Ebermannstadt wurde ein weiterer Tatort gemeldet: In Kirchehrenbach wurde das Gebäude der Pumpstation, welches sich neben der Kreisstraße zwischen Kirchehrenbach und Weilersbach befindet, ebenfalls mit Schriftzeichen verunstaltet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880 entgegen. pol