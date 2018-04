Schmierfinken an der Schule

In der Nacht zum Mittwoch wurden auf dem Schulgelände der Max-Hundt-Schule verschiedene Graffitis an den Gebäudewänden angebracht. Die bislang unbekannten Täter verursachten durch ihre Schmierereien einen Schaden von etwa 1200 Euro. Wer in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen rund um das Schulgelände gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kulmbach zu melden.