Schmierfinken an der Realschule

Über das zurückliegende Kirchweihwochenende sind an der Realschule Höchstadt an vier verschiedenen Stellen mit Edding-Stiften Schriftzeichen aufgemalt worden. Zudem feierten Unbekannte auf einer Terrasse an der Nordseite und hinterließen Unrat. Durch den Reinigungsaufwand entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.Auch in diesem Fall bittet die Polizei Höchstadt um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.