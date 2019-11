Schmierfinken am Sportzentrum

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Sporteinrichtung im Kieferndorfer Weg sowie umliegende Mülleimer und Mauern beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol