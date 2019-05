Schmierfink unterwegs

Die Stadt Königsberg teilte der Polizeiinspektion Haßfurt mit, dass in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh am Schwimmbad die Hausfassade, im Steinweg ein Zigarettenautomat und ein Verteilerkasten, in der Regiomontanusstraße ebenfalls zwei Verteilerkästen sowie ein Straßenschild mit roter Farbe besprüht wurden. Der unbekannte Sprayer richtete einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Die Polizei in Haßfurt sucht den Schmierfink und bittet um Hinweise, Rufnummer 09521/9270. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen an einem der Tatorte im Stadtgebiet gemacht? red