Schmierfink besprüht Fahrradschuppen

Die Wand eines Fahrradschuppens in der Heinrich-Semlinger-Straße hat ein Unbekannter zwischen dem 1. und 15. November mit Graffitis besprüht. Der Täter hinterließ den Schriftzug "FCN" in roter, gelber, weißer und schwarzer Farbe und richtete einen Schaden von etwa 500 Euro an.