Schmierfink auf dem Herrenklo

pol



Ein bislang Unbekannter hat zwischen Samstag und Montag, 21.30 Uhr, in der Toilettenanlage der Tiefgarage unter der Dr.-Stammbeger-Halle zwei Trennwände des Herren-WC mit ausländerfeindlichen Sätzen in roter und blauer Farbe beschmiert. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kulmbach unter Telefon 09221/6090 in Verbindung zu setzen.