Schmierfink am Werk

Ein Schmierfink hat sich im Laufe dieser Woche an einem Spielwarengeschäft in der Albert-Ruckdeschel-Straße zu schaffen gemacht. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, verzierten sie die Außenwand mit drei unleserlichen Graffities. Der "begnadete Künstler" richtete dabei einen Sachschaden von etwa 400 Euro van. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09221/6090, mit der Polizei in Kulmbach in Verbindung zu setzen. pol