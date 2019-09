Schmierereien richten hohen Schaden an

Zum wiederholten Male wurden an der Fassade der Mensa der Universität in der Feldkirchenstraße unleserliche Graffitis angebracht. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, ein. Betroffen war auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Lkw, an dem ebenfalls Schmierereien angebracht wurden. Der Gesamtsachschaden liegt bei circa 3000 Euro. Weiterhin wurde zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr, ein sogenannter Graffiti-Tag an der Fassade eines Wohnanwesens in der Kapuzinerstraße angebracht. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. Diebe werden in Rohbau fündig Über eine verschlossene Balkontür drangen zwischen vergangenem Donnerstag, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Steinertstraße ein. Aus dem Anwesen entwendeten sie Baustellenradios, zwei Akku-Ladegeräte sowie zwei Akkus für Bohrmaschinen im Gesamtwert von circa 300 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Unbekannte demolieren Rollladen Zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, demolierten Unbekannte den Rollladen eines Geschäftes in der Generalsgasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol