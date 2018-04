Schmierereien in Kirchehrenbach

Zwischen Montag und Mittwoch sind in der Pretzfelder Straße in Kirchehrenbach ein Baucontainer und ein mobiles Toilettenhäuschen beschmiert worden. Der bislang unbekannte Täter brachte verschiedene Schriftzüge wie "ACAB", "187", "2 Girls 1 Cup" und "LOL" an. Der Sachschaden beträgt 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0 entgegen.