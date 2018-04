Schmierereien in Hallerndorf

Bereits in der Zeit von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannter Täter verschiedene Gegenstände unter anderem auf dem Schulgelände in der Schulstraße in Hallerndorf beschmiert. Auch an der Bushaltestelle Kellerberg und am Gartenkeller wurden mit weißer und goldener Farbe diverse Schriftzüge angebracht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.