Im Parkfriedhof haben Unbekannte am vergangenen Wochenende gewütet. In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, wurde zunächst ein Stopp-Schild an der Ecke DummentalerWeg/ Richard-Wagner-Straße mit Graffiti besprüht. Dann wurden noch das Kolumbarium sowie einzelne Grabtafeln mit grüner Farbe beschmiert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol