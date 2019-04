Schmierereien auf der Freibadmauer

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Gründonnerstag gegen 16 Uhr und Dienstag gegen 8.15 Uhr das Mauerwerk des Maschinenraums am Freibad in Herzogenaurach mit Graffiti beschmiert und damit einen Schaden von rund 100 Euro verursacht. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.