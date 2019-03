Schmierereien an der Hauswand

In Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Unbekannte Täter sprühten in einem Durchgang von der Ambazac-Straße zum Rathausplatz mit vier Farben einen großflächigen Schriftzug an eine Häuserwand. Aufgrund des Aussehens der Schmiererei ist davon auszugehen, dass die Täter gestört wurden und flohen. Die Polizei bittet: Sofern jemand sachdienliche Hinweise geben oder etwas zu den unbekannten Tätern sagen kann, möge er sich unter Telefon 09131/760-514 bei der

Polizeiinspektion Erlangen-Land melden. pol