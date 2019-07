Wenig kunstvoll beschmierte ein Unbekannter den Unterstellbereich für Fahrräder an der Sporthalle des Schulzentrums. Dabei ist mit schwarzer Farbe mehrfach "ALONE" zu lesen. Als Tatzeit kommt das Wochenende Freitag, 12. Juli, 15 Uhr, bis zum Montag, 7 Uhr, in Betracht. Hinweise an die Polizeiinspektion, Tel. 09741/6060. pol