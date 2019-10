Schmierereien am Gartenzaun

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis zum Sonntag, 16 Uhr, in der Oskar-Winkler-Straße in Zeil ein kleines Werbeschild mit rotbrauner Farbe besprüht. Der Reklameträger war am Zaun eines Gartens in der Kleingartenanlage, der sich in der Nähe des Fußweges zum Stadtsee befindet, angebracht. Es besteht eventuell ein Zusammenhang mit vorangegangenen Farbschmierereien, vermutet die Polizei. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 melden. Wer kann Hinweise geben?