Schmierer verursachen hohen Schaden

Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr beobachtete ein Zeuge im Maienbrunnen zwei dunkel gekleidete Männer, die mehrere Wände und eine Mülltonne mit Graffiti besprühten. Die alarmierte Polizei konnte die Täter stellen. Sie gaben die Schmierereien zu. An den Häusern und der Mülltonne entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Halter entsteht Schaden von 1500 Euro Bereits zwischen Samstagabend, 2. Mai, und Sonntagnachmittag, 3. Mai, fuhr ein Unbekannter im Gangolfsweg/Ecke Rüdelweg einen geparkten schwarzen BMW/X1 an. Der Unfallverursacher hinterließ am geschädigten Auto einen Zettel, auf dem jedoch weder die Personalien noch weitere Informationen vermerkt waren, mit welchen der Geschädigte den Verursacher hätte kontaktieren können. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Wer hat den Mercedes gesteuert? Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr fuhr ein Seat-Fahrer aus einem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Nürnberger Straße und übersah dabei einen von links kommenden schwarzen Mercedes (vermutlich C-oder E-Klasse). Dessen Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Seat wurden die Stoßstange und die Kennzeichenhalterung beschädigt. Der Mercedes dürfte an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Geruch verrät Rauschgiftbesitz Weil ein Nachbar einen verdächtigen Geruch in einem Mietshaus im Fritz-Beyerlein-Weg wahrnahm, rief er am Donnerstagabend die Polizei. Die eintreffende Streife konnte vor Ort durch eine offenstehende Terrassentür starken Marihuanageruch wahrnehmen. Bei dem 26-jährigen Mieter wurden mehrere Tütchen Marihuana gefunden. pol