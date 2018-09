Schmierer gewinnt SKC-Schnellschachturnier

Die Variante Schnellschach liegt mit Bedenkzeiten kürzer als eine halbe Stunde zwischen dem Turnierschach mit mehreren Stunden Bedenkzeit und dem beliebten Fünf-Minuten-Blitzen und ist auch bei Alt und Jung im Kronacher Schachklub (KSK) recht beliebt.

Wegen der Terminierung in der letzten Ferienwoche hielt sich bei der Vereinsmeisterschaft die Beteiligung jedoch in Grenzen. Neben fünf Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft stellten sich nur drei Jugendspieler dem Kampf um Titel und Platzierungen.

Nach fünf Runden im Schweizer System bei 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie setzte sich Hans-Joachim Schmierer ungeschlagen mit 4,5 Punkten durch und wurde mit solidem, umsichtigem Spiel verdient Schnellschach-Vereinsmeister des KSK. Obwohl der neue Titelträger nach der Setzliste nur auf Rang 3 erschien, kam der Erfolg des 59-Jährigen im Schnellschach nicht überraschend, zeigte er sich doch schon in den vergangenen Jahren mit einem zweiten und einem ersten Platz als Spezialist in dieser Sparte.

Der Favorit und diesmal Zweitplatzierte, Gilbert Rebhan (3,5 Punkte), lag drei Runden lang mit Schmierer gleichauf, vergab dann aber alle Chancen durch seine Niederlage gegen den späteren Sieger.

Spielleiter Hans-Gerhard Neuberg wurde als bester Teilnehmer aus der zweiten Mannschaft mit drei Punkten Dritter, kam dabei allerdings erst in der verfeinerten Punktewertung hauchdünn vor den punkt- und wertungsgleichen Altmeister Dieter Seidel. Schnellschachmeister in der Jugend wurde Johannes Renner mit ebenfalls drei Punkten und einem fünften Platz in der Gesamttabelle. hb