Schmierer gesucht

In der Zeit vom Montag auf Dienstag wurden im Innenstadtbereich zwei Graffiti-Schmierereien hinterlassen. In der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße wurde das Tag "RATS" und noch eine weitere Textzeile an die Hausfassade der dortigen Zahnarztpraxis gesprüht. Im Bereich des Hussitenplatzes wurde an einer Garagenwand der gleiche Schriftzug mit grüner Farbe hinterlassen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den oder die Schmierfinken nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen. pol