Schmidtke ab 1. Juni offiziell Hauptgeschäftsführer

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit der Aufsichtsrat Alexander Schmidtke für die Hauptgeschäftsführung des thüringisch-fränkischen Gesundheitsverbunds auswählte. Nun hat Schmidtkes bisheriger Arbeitgeber, das ehemals städtische und nun Uniklinikum Augsburg, Schmidtke freigegeben. Am 31. Mai endet Schmidtkes Dienstverhältnis dort, am 3. Juni (Pfingstdienstag) wird er seinen ersten offiziellen Arbeitstag in Coburg haben.

Für Regiomed tätig ist Schmidtke schon seit Herbst, nachdem sein Vorgänger Joachim Bovelet überraschend um vorzeitige Vertragsauflösung gebeten hatte. "Aufgrund der schwierigen Situation bat mich der Aufsichtsrat von Regiomed, ein Auge auf die Projekte und die laufende, vor allem wirtschaftliche Entwicklung zu werfen", erklärt Schmidtke.

Nicht leicht für den 53-Jährigen, der zwischen Augsburg und Oberfranken pendelte und zwischendurch aufgrund eines Fahrradunfalls körperlich stark eingeschränkt war.

Neben den Herausforderungen der Gesundheitspolitik, dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel hat Regiomed einige Probleme, die der neue Hauptgeschäftsführer lösen muss: die derzeit schwierige wirtschaftliche Lage, viele Einrichtungen ohne eine gemeinsame Identität, konkurrierende Fachabteilungen.

Bewahren und entwickeln

Mehrere kommunale Gesellschafter und zwei Bundesländer mit eigenen Rechtsvoraussetzungen machen den Job nicht einfacher.

Schmidtke schreckt das nicht: Regiomed sei "nach wie vor ein bundesweit beachtetes Modell und noch immer ein besonderes Beispiel dafür, dass Kommunalpolitiker Daseinsvorsorge in vernetzten regionalen Strukturen gestalten können". Das gelte es zu bewahren und weiter zu entwickeln.

Die Aufarbeitung der Vergangenheit (was zu der wirtschaftlich schwierigen Lage führte) dürfe nicht vernachlässigt werden, sei jedoch die Aufgabe von Juristen, erklärt Schmidtke. Mögliche strafrechtlich relevante Sachverhalte werden durch eine externe spezialisierte Kanzlei geprüft.

Die anhaltende öffentliche Debatte sei jedoch geeignet, Regiomed zu schaden. Dem gelte es entgegenzuwirken, "denn trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten machen wir hier hervorragende Medizin". sb