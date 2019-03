Schmidt trifft in der 94. Minute

Recht disziplinlos präsentierte sich der FC Schwürbitz im Verfolgerduell der Kreisklasse 1 Coburg. Die vom ehemaligen Mönchrödener Landesliga-Knipser Ulrich Backert trainierten Gästen beendeten das Duell (2:2) gleich mit vier Spielern weniger!

Kreisklasse 1

Zweimal ging der FC Schwürbitz in Führung, zweimal glich die Heimelf aus. Tobias Speyerer traf kurz vor der Pause zum 1:1. In der 80. Minute markierte Christian Wich sein siebtes Saisontor zum 2:1 für Schwürbitz. Danach sah der Torschütze die Ampelkarte, sein Teamkollege Andreas Lother musste zwei Minuten später die Rote Karte hinnehmen. In zweifacher Überzahl gelang Aaron Schmidt aus der Drehung das 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit. Danach flogen noch die Schwürbitzer Philipp Frölich mit Gelb-Rot und Niklas Hetzel (Rot) vom Platz. Nutznießer der Punkteteilung war der TSV Oberlauter, der nach seinem knappen 2:1-Sieg bei der Bezirksliga-Reserve des SC Sylvia Ebersdorf nun fünf Punkte mehr als die Oeslauer hat, und außerdem auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kreisklasse 2

Der FC Baiersdorf übernahm die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 Lichtenfels. Während die Baiersdorfer den TSV Küps mit 3:2 bezwangen, verlor der bisherige Erste SV Fischbach beim FC Kronach 0:1.

Kreisklasse 3

Da die Spvg Ahorn die hohe Hürde beim SV Tambach verpasste (2:3), schaffte vorübergehend die ambitionierte Spvg Eicha den Sprung auf Platz 2 in der Kreisklasse 3.

Bei ihrem ersten Auftritt nach der Winterpause vor eigenen Fans erspielte sich die Elf des am Saisonende scheidenden Trainers Dirk Scheler einen verdienten Heimdreier gegen den SV Hut Coburg.

Gegen die mit einigen Nachwuchsspielern angetretenen Gäste trafen Niklas Popp mit einer langen Flanke ins hintere Tordreieck (23.), Nils Holzmann im Anschluss an eine Ecke (43.) und Janik Schultheiß nach schöner Vorarbeit und Auflage von Julian Jenke (74.) für die Trächer. ct