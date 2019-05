Da der Fotoausstellung "Schmetterlinge unserer Heimat, Insekten unserer Heimat" von Gudrun und Werner Knoth äußerst starke Beachtung vor allem aus den umliegenden Gemeinden entgegenkommt, wird die Ausstellung verlängert. So sind die Öffnungszeiten im Saal des Sozialzentrums Redwitz, John-Weberpals-Straße 31, am heutigen Mittwoch von 13 bis 15.30 Uhr und zusätzlich am Sonntag, 5. Mai, von 13.30 bis 16 Uhr. Für Schulen besteht die Möglichkeit eines Termin nach telefonischer Vereinbarung mit Werner Knoth, Mannsgereuth, Telefon 09264/968459. red