Schmetterlinge und Flamingos

Es regnete zu Beginn des TSV Kinderfaschings in der Peter-J.-Moll-Halle. Nein, nicht etwa dicke Tropfen, die gab es nur draußen, sondern Bonbons. Mit einem Bonbon-Regen startete das fröhliche Treiben, das unter dem Motto stand "Fasching ist nur einmal im Jahr".

Der TSV hätte kein besseres Motto wählen können, denn auch der Nachwuchs zeigte, dass er feiern kann. Unter der Moderation von Ulla Donath und dem Team des TSV erlebten die Kinder einen unterhaltsamen Nachmittag. So luden "Luftballon-Tanz", "Ententanz" und Sackhüpfen zum Mitmachen ein.

DJ Toni sorgte mit dem einen oder anderen Faschingslied dafür, das keine Langeweile aufkam. Was sich in der Natur als kompliziert herausstellen könnte, ein Tänzchen zwischen einer Mehrjungfrau und einen Schmetterling, war beim Fasching des TSV kein Problem. Donath hatte so allerlei Überraschungen und Aktionen in petto. "Welche Tiere gibt es auf den Bauernhof?" Neben Kühen (muh), Katzen (miau) und Schweinen (grunz) wurde auch ein Floh genannt. Doch welchen Laut gibt eigentlich ein Floh von sich?

Ballerinas gegen Piraten

Beim Sackhüpfen traten Polizisten gegen Eisbären, Sportler gegen Cowboys und Ballerinas gegen Piraten an. Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt der Mädchen von der Ballettschule Alice Göhl. Während die Jüngsten als fröhliche Bienen über die Tanzfläche schwebten, erfreuten eine weitere Gruppe von Tänzerinnen als anmutige Schmetterlinge das Publikum. Etwas komplizierter gestaltete sich der Auftritt der dritten Gruppe. Höhepunkt war eine Übung, die viel Geschick erforderte. In einer Reihe aufgestellt sollte jeweils das rechte Bein der Nachbarin hochgehoben werden. Dies erforderte Geschick, Konzentration und Übung. Dafür gab es viel Applaus.

Und dann gab es auch wieder eine Maskenprämierung. Eine nicht ganz leichte Aufgabe für die Jury. Den fünften Platz belegte ein Skelett-Teufelchen, gefolgt von einem Musketier, einer gruseligen Ballerina und einem Troll. Mit ihrem Flamingo-Kostüm setzte sich Nele an die Spitze der Maskierten.