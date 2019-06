Schmetterlinge am Hetzleser Berg

Der Bund Naturschutz Effeltrich-Langensendelbach-Poxdorf bietet am Sonntag, 30. Juni, eine naturkundliche Wanderung von Hetzles hinauf zum Hetzleser Berg an. Auf dieser Exkursion können die Teilnehmer vor allem viele verschiedene Tagfalterarten und ihre Lebensräume kennenlernen. Treffpunkt für den familienfreundlichen Rundgang ist laut dem Veranstalter um 9 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes im Gaiganzer Weg in Hetzles. Die Weglänge beträgt etwa sechs Kilometer. Mitzubringen sind - falls vorhanden - ein Fernglas und ein Bestimmungsbuch (Schmetterlinge, Pflanzen). red