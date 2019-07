Schmetterling steht im Mittelpunkt

Die Kreisgruppe Kronach des Bundes Naturschutz lädt für Samstag, 6. Juli, zu einer kleinen Wanderung in den Zeyerngrund ein. Der Schmetterlingskundler Tobias Wunder wird den Teilnehmern die Besonderheiten der heimischen Schmetterlingswelt nahebringen und auf die Veränderungen zu Vorkommen in der Vergangenheit eingehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz im Zeyerngrund, circa 800 Meter hinter dem Spielplatz. Die Wanderung dauert ungefähr drei Stunden. Um Anmeldung bis Donnerstag, 4. Juli, unter Telefon 09261/94404 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an kronach@bund-naturschutz.de wird gebeten. red