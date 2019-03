Schmerzpatienten tauschen sich aus

Die Schön-Klinik bietet wieder eine Austauschmöglichkeit für Schmerzpatienten im "Schmerz-Café" an. Im lockeren Rahmen haben Interessierte am Dienstag, 2. April, ab 16 Uhr Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Einstieg ist ein Impulsvortrag zum Thema "Aromatherapie in der Schmerzbehandlung". Moderiert wird die Runde von Stefan Middeldorf, Chefarzt der Orthopädischen Klinik und Schmerztherapeut. Veranstaltungsort ist die Schön-Klinik, Raum 420a, 1. OG. Anmeldungen unter Telefon 09573/56501. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red