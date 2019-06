Der Infoabend des Regiomed-Klinikums findet nicht - wie fälschlicherweise veröffentlicht - am Mittwoch, 12. Juni, sondern erst am Mittwoch 2. Juli um 17 Uhr statt. Die Veranstaltung wird im großen Besprechungsraum des Regiomed-Klinikums Lichtenfels abgehalten. Treffpunkt ist in der Eingangshalle. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos unter www.regiomed-kliniken.de. red