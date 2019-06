Schmerzen in Arm und Schultern

Am Dienstag, 25. Juni, um 16 Uhr lädt der Seniorenbeirat der Stadt Herzogenaurach zu einem kostenlosen Vortrag in den großen Saal des Generationen-Zentrums in der Erlanger Straße 16 ein. Das Thema lautet "Schmerzen in Arm und Schulter". Emmi Weiss, Heilpraktikerin, wird Schmerzursachen an Schulter und Armen erläutern. Eine Behandlung unter Berücksichtigung gezielter Akupressur-Punkte, abgestimmte Übungen, die gezeigt werden, und naturheilkundliche Mittel zur Eigenanwendung können Erleichterung bringen. red