Schmerzen bei Kindern

"Wachstumsschmerz bei Kindern - Mythos oder Krankheit?" ist der Titel des Vortrags von Kinderärztin und Kinderrheumatologin Dr. Nadja Hofmann am Montag, 29. April, um 19 Uhr im Bamberger Klinikum am Bruderwald. Fast jede Mutter kennt das Phänomen, das bei Kindern häufig in der Nacht auftritt und mit Schmerzen in Beinen, Knien oder Füßen einhergeht. Ein Viertel bis die Hälfte aller Kinder zwischen fünf und zehn Jahren leidet immer mal wieder daran. Welche Ursachen dahinter stecken und was Eltern dagegen tun können, ist Thema der Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. red