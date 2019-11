Alle Interessierten sind zu dem Vortrag "Schmerz bei Krebs - muss der sein?" mit Dr. Robert Crahé, dem Ärztlichen Leiter der Schmerztherapeutischen Tagesklinik Fürth, eingeladen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. November, um 17 Uhr in der Psychosozialen Krebsberatungsstelle, Marientorgraben 13 in Nürnberg, statt und ist kostenlos. red