Schmarrnhinweise vom Kaiser mit bitterbösen Pointen

Sie freuen sich auf ein zuckersüßes und leicht bekömmliches Comedy-Dessert nach einer üppigen Brotzeit? Freuen sie sich nicht zu früh ..., denn wenn Jörg Kaiser den verbalen Kochlöffel schwingt, haut er dabei alles in die Pfanne, was ihm der alltägliche Wahnsinn an Absurditäten ins Regal gestellt hat. Am Freitag, 8. Februar, öffnet im "Tecnet Zentrum" des Burgkunstadter Kleinkunstvereins in Burkersdorf um 20 Uhr die Comedy-Kantine mit Lachkoch Jörg Kaiser aus Nürnberg ihre Pforten.

Des Kaisers Rezept für sein aktuelles Kabarett-Gericht "Schmarrnhinweise": Bitterböse Pointen, ein Löffelchen Sarkasmus, skurrile Wortakrobatik und eine Brise schwarzer Humor. Der Humorist aus der Lebkuchenstadt Nürnberg ist der personifizierte fränkische Frohsinn.

In seinem zweiten Soloprogramm frotzelt der fränkische Stand-Up-Comedian unter dem Motto "So einen Schmarrn fang ich gar nicht erst an" frisch und frei über jede Menge Schmarrnhinweise des Lebens, wie diese: "Du musst erwachsen werden, Rotznasen ein Vorbild sein, mit der Zeit gehen, Diät halten, Sport machen und im Kopfstand beim Yoga entspannen!"

Wie so manch anderer fränkischer Spaßmacher auch - man denke nur an Michl Müller -, startete Kaiser seine Karriere bei diversen fränkischen Prunksitzungen. 2015 gelang ihm dann sein bislang größter Erfolg: In der Sendung "Franken sucht den Supernarr" des Bayerischen Fernsehens schaffte er es in das Finale. Unvergessen auch sein Gastspiel in der Korbstadt Lichtenfels, wo er im November 2016 seine Frotzeleien als Dankeschön gab. Landrat Christian Meißner hatte damals rund 500 Ehrenamtskarteninhaber zu einem fröhlichen Comedy-Abend mit Jörg Kaiser in das Stadtschloss eingeladen, wo die Lachmuskeln der Zuhörer arg strapaziert wurden.

Karten für das Gastspiel im "Tecnet Zentrum" sind im Vorverkauf unter www.okticket.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Comedy-Koch Jörg Kaiser serviert am 8. Februar im "TECnet Zentrum" des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "TECnet Obermain" in Burkersdorf sein aktuelles Kabarett-Gedicht "Schmarrnhinweise", bei dem nach Herzenslust gelacht werden darf. Foto: privat. red