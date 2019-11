Schmalkalden und Prag in christlicher Atmosphäre erleben

In Zusammenarbeit mit dem evangelischem Bildungswerk Fränkische Schweiz und CVJM-Hirschaid-Buttenheim bietet Pfarrer Martin Kühn "Reisen in christlicher Atmosphäre" an: im Advent eine Tagesfahrt in die LutherstadtSchmalkalden (30. November, mit Weihnachtsmarkt) und eine Drei-Tage-Busreise nach Prag (6. bis 8. Dezember). Busabfahrten sind in Hiltpoltstein, Gräfenberg, Igensdorf, Kunreuth und Forchheim. Weitere Zustiege sind nach Absprache möglich. Infos und Anmeldung bei Martin Kühn, E-Mail pfarrer.martin.kuehn@web.de; Telefon 09191/7941433. red