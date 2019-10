Schlusswanderung des Haßberghauptvereins

Der Haßberghauptverein unternimmt am Donnerstag, 7. November, seine letzte Monatswanderung für 2019. Das Thema lautet "Erneuerbare Energien". Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz am "Alten Brauhaus"

im Untermerzbacher Gemeindeteil Hemmendorf. Die Wanderung führt über die Windräder am Bretzenstein, die Biogasanlage mit Nahwärmenetz in Losbergsgereuth und das Kleinwasserkraftwerk Gleusdorf zurück zum Ausgangspunkt. Die jeweiligen Betreiber bieten eine Führung mit Informationen zu den Anlagen an. Gegen 13.30 Uhr ist eine Abschlusseinkehr im "Alten Brauhaus" in Hemmendorf geplant. Die Wanderstrecke beträgt etwa zwölf Kilometer. Wanderführer ist Werner Weber aus Gleusdorf. Festes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen. Wandergäste sind willkommen. red