Schlussdoppel rettet SVH einen Punkt

In ihrem zweiten Saisonspiel trennten sich die Herren des SV Hummendorf in der Tischtennis-Bezirksliga vom DJK-SV Neufang mit einem Remis. In dieser Woche fällt der Startschuss für Reichenbach und Stockheim. Der Aufsteiger ATSV Reichenbach gastiert am Freitag in Neufang (19.30 Uhr). Am Samstag (18 Uhr) empfängt der TSV Stockheim die FT Naila.

Herren-Bezirksliga, Gruppe West

SV Hummendorf - DJK/SV Neufang 8:8

Die Gäste gingen mit dem Gewinn von zwei Doppeln und der Einzel von Michael Beitzinger und Michael Kolb mit 4:1 in Front. Allerdings behielten sie in diesem Abschnitt dreimal erst im Entscheidungssatz die Oberhand. Mit drei Siegen am Stück von Matthias Leppert, Klaus Trukenbrod und Gerald Schneider schaffte Hummendorf den 4:4-Ausgleich. Nun wogte das Geschehen hin und her, wobei nach den zwölf Einzeln Neufang knapp mit 8:7 die Nase vorne hatte. Im Schlussdoppel führte das DJK-Duo Trebes/Kotschenreuther mit einem klaren 11:3 die 2:1-Satzführung herbei. Doch das heimische Paar Meußgeier/Trukenbrod zeigte sich nervenstark, drehte mit zwei 13:11-Erfolgen den Spieß um und rettete das Remis. hf Ergebnisse: Meußgeier/Trukenbrod - Kolb/Beitzinger 2:3, Scheiblich/Roth - Trebes/Kotschenreuther 2:3, Leppert/Schneider - Gebhardt/Stöcklein 3:0, Meußgeier - Beitzinger 1:3, Scheiblich - Kolb 2:3, Leppert - Trebes 3:2, Trukenbrod - Gebhardt 3:0, Schneider - Kotschenreuther 3:2, Roth - Stöcklein 0:3, Meußgeier - Kolb 3:0, Scheiblich - Beitzinger 1:3, Leppert - Gebhardt 3:2, Trukenbrod - Trebes 1:3, Schneider - Stöcklein 3:1, Roth - Kotschenreuther 1:3, Meußgeier/Trukenbrod - Trebes/Kotschenreuther 3:2.