Schluss mit lustig?

Muss erst etwas passieren, damit die Einsicht da ist? Angesichts der gigantischen Traktoren und der großen Lastwagen, die inzwischen bei Faschingszügen mitfahren, bestand Handlungsbedarf: Landratsamt und Polizei wurden ihrer Sorgfaltspflicht gerecht und stellten Rahmenbedingungen auf, um Unfälle so gut es geht zu vermeiden. Dass das für kleine Gruppen und Vereine eine hohe Hürde darstellt, ist allen Verantwortlichen bewusst. Schade ist natürlich, dass aus Personalmangel nun einige Faschingszüge abgesagt werden müssen. Das ist der Preis der Sicherheit. Denn was in den vergangenen Jahren immer wieder zu beobachten war, musste unterbunden werden: Dass die eingesetzten Ordner stärker alkoholisiert sind als die Narren auf den Motivwagen.