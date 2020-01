Schlüsselsäule hat einen Knick

Ein Unbekannter hat in der Ringstraße in Haßfurt in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7.55 Uhr, einen Schaden an der Zufahrtsschlüsselsäule zur Tiefgarage verursacht. Die Säule war am Ansatz umgeknickt worden, funktionierte aber noch. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher sind keine vorhanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.