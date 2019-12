Schlüsselposition bei der neuen Pflegeausbildung

Die neue Pflegeausbildung, die ab Herbst 2020 die bisher getrennten Ausbildungsgänge in Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege vereinen wird, räumt der Praxisanleitung höhere Bedeutung als bisher ein. Darauf haben sich 15 Pflegekräfte vorbereitet, die die Weiterbildung "Praxisanleitung in der Pflege" erfolgreich absolvierten.

Nach 200 Unterrichtseinheiten und einer Prüfung erhielten sie ihre Zertifikate. Eine Schlüsselposition zwischen Einrichtungen und Pflegeschule und eine Schlüsselrolle bei der Einführung der neuen Pflegeausbildung wiesen die Grußredner bei der Übergabe der Zertifikate den Praxisanleitern zu.

"Die gute Ausbildung von zufriedenen und motivierten Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern wird wesentlich die Zukunft der Einrichtungen und die des Pflegeberufes insgesamt bestimmen", sagte Kursleiterin Annette Meunier. Sie sprach die Hoffnung aus, dass durch neue Ausbildung wieder Mitarbeiter in der Pflege sein werden, "die zufrieden und stolz sind auf ihre Arbeit und diese selbst wertschätzen können."

Auch die Absolventen haben einen Eindruck von der Bedeutung ihrer künftigen Aufgabe gewonnen. "Unsere Verantwortung als Praxisanleitungen ist hoch: Wir sind verantwortliches Bindeglied zwischen Theorie und Praxis", äußerte Benjamin Grein, Wohnbereichsleiter im Caritas-Alten- und Pflegeheim in Neunkirchen am Brand. "Durch uns wird reines Wissen bei den Auszubildenden erst zur Kompetenz, wird eine theoretische Ausbildung zum konkreten Handeln."

An der Weiterbildung, die von Caritas und Diakonie gemeinsam durchgeführt wurde, nahmen Pflegekräfte aus folgenden Einrichtungen im Landkreis Forchheim teil: Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Forchheim, Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Neunkirchen am Brand, Diakoniestation Forchheim-Ebermannstadt sowie auch die Diakoniestation Gräfenberg-Thuisbrunn-Hiltpoltstein. red